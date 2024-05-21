"Аванпост" 1 июня проведет день открытых дверей

Региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост" 1 июня с 12:00 до 15:30 проведет день открытых дверей.

Гостям расскажут о военно-патриотическом воспитании молодежи в регионе, у родителей и их детей будет возможность познакомиться с программами дополнительного образования центра, пообщаться с педагогами и воспитанниками.

Торжественное открытие мероприятие состоится в 12:00 на стадионе и далее курсанты центра представят показательные выступления по рукопашному бою и фланкировке казачьей шашкой. Также гостям предложат попробовать настоящую солдатскую кашу из полевой кухни и сделать памятные фотографии на тематической фотозоне.

День открытых дверей пройдет в преддверии начала приемной кампании на обучение, которое стартует с 17 июня. На обучение приглашаются ребята от 10 лет. Обучение на бесплатной основе. Подробности тут.