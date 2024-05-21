Экспериментальный проект "Здоровое сердце спортсмена" реализуют в Тюмени

Очередной этап межведомственного экспериментального проекта "Здоровое сердце спортсмена" стартует в Тюмени, 21 мая в департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области по этому поводу проходит совещание. Проект направлен на совершенствование подготовки юных спортсменов на основе этапной функциональной диагностики и посвящен сохранению здоровья сердечно-сосудистой системы тех детей, которые с раннего возраста начинают испытывать серьезные физические нагрузки.

Участниками совещания стали руководители органов управления физической культурой и спортом города Тюмени и Тюменского района, государственных и муниципальных спортивных учреждений области, ученые ТюмГУ и ТюмГМУ, тренеры региональных сборных.

На рабочей встрече запланировано подписание дополнительного соглашения о совместной деятельности по реализации межведомственного проекта "Совершенствование спортивной подготовки юных спортсменов на основе этапной функциональной диагностики и современных омиксных технологий - "Здоровое сердце спортсмена". Доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой педиатрии и неонатологии ФГБОУ ВО "Тюменский государственный медицинский университет" Антонина Петрушина выступит с докладом "Омиксные технологии — путь к персонифицированному сохранению здоровья спортсменов".

Оценка функционального состояния юных спортсменов проводится в Тюмени с 2019 года по инициативе городского департамента по спорту и молодежной политике во взаимодействии с учеными Тюменского государственного университета. В прошлом году в рамках межведомственного соглашения проведено 166 обследований, в которых приняли участие 93 спортсмена, обучающихся в физкультурно-спортивных организациях Тюменской области и являющихся спортсменами спортивных сборных команд Тюменской области по видам спорта: гребной слалом, скалолазание, карате, дзюдо, бокс, лапта, художественная гимнастика, спортивная гимнастика, легкая атлетика, велосипедный спорт, триатлон, гиревой спорт, плавание, лыжные гонки, биатлон.

Кафедрой педиатрии ИНПР Тюменского ГМУ и Институтом физической культуры Тюменского государственного университета подготовлена комплексная оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы каждого спортсмена, прошедшего этапы функциональной диагностики. Эти результаты переданы тренерам и родителям (законным представителям) спортсменов.