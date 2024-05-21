В Тюмени самые денежные вакансии предлагают менеджерам и водителям, выяснил SuperJob

Сервис по поиску работы SuperJob провел анализ 55 тысяч вакансий в городах с населением от 500 тысяч до 1 миллиона человек и выделил самые высокооплачиваемые предложения мая в Тюмени.

В мае в Тюмени наибольшая заработная плата предлагается менеджеру отдела продаж – до 200 тысяч рублей в месяц, с возможностью обучения и корпоративной мобильной связи. На втором месте – вакансия водителя категории "Е" с зарплатой до 185 тысяч рублей, требующая наличие прав категорий "В" и "С". Работодатель предлагает оформление карты тахографа, спецодежду, корпоративные скидки, медосмотры и страхование. На третьем месте – главный инженер проекта с заработной платой от 150 тысяч рублей. Для успешного претендента требуется наличие профильного высшего образования и опыта работы не менее пяти лет.

В рейтинг входят вакансии менеджера по продажам оборудования с заработной платой 120 тыс. рублей и инженера ПТО с заработной платой от 100 тыс. рублей. среди самых высокооплачиваемых вакансий были также руководители высшего и среднего звена, IT-специалисты, менеджеры по продажам и обслуживанию клиентов, инженеры, квалифицированные рабочие.

В городах Ижевске, Хабаровске, Томске, Набережных Челнах, Астрахани, Пензе, наивысшие предложения по зарплате в мае получили врачи.

В Ульяновске одной из лучше оплачиваемых вакансий была должность бренд-шефа, в Иркутске — начальника группы геологического проектирования и моделирования, в Хабаровске — заместителя генерального директора артели, в Рязани — коммерческого директора, в Пензе — руководителя отдела информационных технологий, в Кирове — руководителя конструкторского отдела.