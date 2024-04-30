Молодые специалисты возвращаются в родные села, чтобы работать

В деревне Варвара Ярковского района вот уже полтора года работает Лейсан Хасанова. После успешного окончания Тюменского медицинского колледжа Лейсан приехала в родной район. Она свой выбор сделала в пользу села и ничуть об этом не пожалела. "Я сама выросла в деревне и прекрасно понимаю ценность медицинского работника ФАПа. Фельдшер из моих воспоминаний детства – это главный человек в деревне, которому доверяли самое дорогое – здоровье. Вот и я не захотела и не смогла оставить пустующий ФАП в Варваре".

В деревне молодого специалиста ждал фельдшерско-акушерский пункт и население чуть больше 800 человек. ФАП оснащен всем необходимым оборудованием, проведен интернет на рабочем месте фельдшера, даже есть прикрепленный к нескольким ФАПам новый автомобиль. Односельчане встретили Лейсан хорошо, по-доброму, как умеют только в деревнях. С особым трепетом приходили на первые приемы, поддерживали добрым словом.

По материалам департамента здравоохранения Тюменской области.