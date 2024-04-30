Тюменцы могут поддержать свой город в конкурсе

11 тысяч голосов получила Тюмень на ежегодном конкурсе "Город России. Национальный выбор". Областной центр входит в топ-15, сейчас он на 13-м месте, но может улучшить позиции.

Голосование длится в течение всего календарного года. Итоги подведут 31 декабря. Всего в списке 87 мегаполисов.

Тюменцы могут поддержать город по случаю праздников. Голосовать возможно каждый день с учетом ограничения – один голос с IP-адреса в сутки. Регистраций, подтверждения по смс и e-mail не требуется, возрастных ограничений нет, процедура абсолютно бесплатна. На официальном сайте город-россии.рф нужно выбрать город, собрать картинку и подтвердить выбор.

Как выяснил "Вслух.ру", в топ-15 также вошли еще два города УрФО: Челябинск на 10-м месте, Ханты-Мансийск – на 11-м. Екатеринбург сейчас на 24-й строке, Курган – на 41-й, Салехард – на 48-й. Лидирует в списке Владивосток, сообщает Вслух.ру.