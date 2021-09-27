Тюменское трио не помогло сборной: наши мини-футбольные парни едут домой

Сборная России по мини-футболу по пенальти уступила Аргентине в матче 1/4 финала чемпионата мира со счетом 4:5, основное и дополнительное время матча завершилось вничью – 1:1.

За сборную выступили сразу три игрока МФК "Тюмень": защитник Иван Милованов (один забитый мяч на турнире), нападающие Артем Антошкин (три мяча) и Сергей Абрамович (0 мячей).

Фото - ассоциация мини-футбола России