Тюменское трио не помогло сборной: наши мини-футбольные парни едут домой

09:00 27 сентября 2021
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www.amfr.ru
| Фото: www.amfr.ru

Сборная России по мини-футболу по пенальти уступила Аргентине в матче 1/4 финала чемпионата мира со счетом 4:5, основное и дополнительное время матча завершилось вничью – 1:1. 

За сборную выступили сразу три игрока МФК "Тюмень": защитник Иван Милованов (один забитый мяч на турнире), нападающие Артем Антошкин (три мяча) и Сергей Абрамович (0 мячей).

Фото - ассоциация мини-футбола России

Теги: Аргентина , мини-футбол , МФК Тюмень , чемпионат мира
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