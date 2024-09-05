За Кубок ВТБ соревнуются команды крупнейших организаций Тюменской области

В Тюмени стартовало одно из самых ярких спортивных событий - Кубок друзей банка ВТБ по мини-футболу 5 и 6 сентября проходит на площадке ДЮСШ Тюменского муниципального района в поселке Боровский. Соревнования организованы во второй раз, в этом году они посвящены 80-летнему юбилею Тюменской области.

Участие принимают 24 команды крупнейших организаций Тюменской области. На футбольное поле выйдут представители Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала А. И. Прошлякова, Управлений МЧС, МВД по Тюмени и области, таможни и ФСО, Росгвардии и службы судебных приставов, ФСИН и Следственного комитета, налоговой службы и таможни, Росрыболовства, РЖД, Аэронавигации и противопожарной службы. А также сотрудники передовых вузов ТюмГУ и ТИУ, агентств недвижимости Этажи и Сова, Лукойл Инжиниринг, Сибинформбюро, скорой помощи и колледжа цифровых и педагогических технологий. Все участники - профессионалы в своей сфере и любители игровых, командных состязаний.

Управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов:

62% тюменцев занимаются спортом и физкультурой. И каждый четвертый житель области – наш клиент, ведь в этом году к ВТБ присоединились клиенты "Открытия". Нам важно поддержать здоровые традиционные ценности земляков, увлечения, правильное воспитание детей на собственном активном примере. В регионе очень многое делается для поддержки и популяризации здорового образа жизни, мы видим вклад многих организаций, неравнодушных людей. Растет интерес к соревнованиям у участников и болельщиков. Спорт вдохновляет на новые победы в работе и в жизни, а Кубок друзей ВТБ объединяет команды, руководителей и сотрудников, семьи всех увлеченных футболом.

Масштабные соревнования проходят в сотрудничестве с обществом "Динамо". Банк выступает стратегическим партнёром этой организации, имеющей богатейшие спортивные традиции, которая в прошлом году отметила своё 100-летие.