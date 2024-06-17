Моор поздравил МФК "Тюмень" с бронзой чемпионата России

12:17 17 июня 2024
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МФК "Тюмень" завоевала бронзовые медали чемпионата России по мини-футболу,  губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил команду с этим спортивным успехом.

"В ярком стиле закрыли серию за третье место и шестой раз в своей истории вошли в топ-3 сильнейших команд страны. Немного не хватило до финала, но думаю, что команда на правильном пути, и все успехи еще впереди. Тем более два прошедших сезона получились трудными – "Тюмень" оба раза вылетала в четвертьфинале плей-офф. Теперь есть прогресс. Игроки и новый тренерский штаб во главе с легендой тюменского мини-футбола Денисом Абышевым провели отличную работу. Молодцы!" - отметил Моор. 

Теги: Александр Моор , мини-футбол , МФК Тюмень
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