Моор поздравил МФК "Тюмень" с бронзой чемпионата России

МФК "Тюмень" завоевала бронзовые медали чемпионата России по мини-футболу, губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил команду с этим спортивным успехом.

"В ярком стиле закрыли серию за третье место и шестой раз в своей истории вошли в топ-3 сильнейших команд страны. Немного не хватило до финала, но думаю, что команда на правильном пути, и все успехи еще впереди. Тем более два прошедших сезона получились трудными – "Тюмень" оба раза вылетала в четвертьфинале плей-офф. Теперь есть прогресс. Игроки и новый тренерский штаб во главе с легендой тюменского мини-футбола Денисом Абышевым провели отличную работу. Молодцы!" - отметил Моор.