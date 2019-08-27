Наталья Кузютина стала второй на чемпионате мира по дзюдо

Тюменка Наталья Кузютина завоевала серебро чемпионата мира по дзюдо среди мужчин и женщин, который проходит в Токио. В состязаниях ожидается участие более 800 спортсменов из 147 стран мира.

В весовой категории до 52 кг подопечная тренеров Николая Хохлова и Михаила Храмцова провела пять встреч. В четырех из них Наталья одержала победы над Александрой-Ларисой Флориан из Азербайджана, серебряным призером Олимпиады-2016 Одетт Гуффридой из Италии, бронзовым призером Олимпийских Игр-2012 Шарлин Ван Сник из Бельгии и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира Амандин Бушар из Франции. Только в финале наша дзюдоистка уступила спортсменке из Японии Юте Абе.

Как сообщили в пресс-службе ЦОП "Тюмень-дзюдо", для сборной команды России это первая медаль на данном чемпионате и первая среди спортсменок в легком весе в истории женского дзюдо. В копилке Натальи Кузютиной есть бронзовая медаль Олимпийских Игр-2016, серебряная и три бронзовые награды чемпионатов мира, четыре победных трофея чемпионатов Европы по дзюдо.