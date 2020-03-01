Школьники из Тюмени представят страну на чемпионате мира по автомодельному спорту

Юные изобретатели и инженеры из тюменского детского технопарка "Кванториум" стали победителями национального финала гонок автомобилей 1:10 на водородном топливе Horizon Grand Prix 2020. Школьники завоевали путевку на чемпионат мира, который состоится в июне 2020 года в Нидерландах.

Всего в финале национального конкурса участвовали 26 гоночных команд подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Воспитанники детского технопарка объединились в команду "Атом" под руководством Андрея Самойленко, проехали 968 кругов за положенное время и заняли первое место. Представленные модели для заезда участники изготовили самостоятельно. Автомобили должны были продержаться на трассе 6 часов и проехать как можно больше кругов. Соревнования проходили во Всероссийском детском центре "Смена" в Краснодарском крае. Кроме того, в апреле для тюменских ребят здесь проведут двухнедельный интенсив по подготовке к выступлению на чемпионате мире, пишет "Тюменская область сегодня".