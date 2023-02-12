В тобольском "Кванториуме" после ремонта появилась мощная серверная

В здании детского "Кванториума" завершается капитальный ремонт, начались отделочные работы. Скоро обновленный центр научно-технического творчества примет обратно 1400 своих воспитанников. Об этом глава города Максим Афансьев написал в своем Telegram-канале.

После проведенного ремонта и открытия юные кванторианцы получат современные интерьеры и интересный дизайн, стилизованный по бренд-буку программы "Тобольск настоящий". Стильный фасад здания с подсветкой в темное время. Посвежевший актовый зал с необходимым оборудованием. Новую, более мощную серверную для работы с базами данных и хранения информации. Особенно это оценит IT-квантум, сообщает Тюменская линия.



"В здании в прямом смысле станет легче дышать – во время ремонта смонтировали вентиляционную систему, которой раньше не было. Другие инженерные сети хоть и не на виду, но за них теперь тоже можно не переживать. Водопровод, отопление, канализация – все новое", - подчеркнул Афанасьев.