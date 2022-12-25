Статус официальной площадки НТО получил тобольский IT-квантум детского технопарка

Школьники и студенты Тобольска смогут готовиться к соревнованиям, получая теоретическую и практическую помощь.
"В планах подготовки участников мы будем проводить уроки НТО, очные и онлайн-курсы по тематике нашего профиля, занятия по разбору и решению олимпиадных задач, хакатоны, практикумы, командные соревнования", - рассказал педагог IT-квантума, наставник площадки Сергей Ивашишин.
Национальная технологическая олимпиада - это командные инженерные соревнования для школьников и студентов по различным направлениям, уточняет Тюменская линия.
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