Статус официальной площадки НТО получил тобольский IT-квантум детского технопарка

11:33 25 декабря 2022
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Школьники и студенты Тобольска смогут готовиться к соревнованиям, получая теоретическую и практическую помощь.

"В планах подготовки участников мы будем проводить уроки НТО, очные и онлайн-курсы по тематике нашего профиля, занятия по разбору и решению олимпиадных задач, хакатоны, практикумы, командные соревнования", - рассказал педагог IT-квантума, наставник площадки Сергей Ивашишин.

Национальная технологическая олимпиада - это командные инженерные соревнования для школьников и студентов по различным направлениям, уточняет Тюменская линия.

Теги: IT , кванториум , Тобольск
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