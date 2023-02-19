4000 тюменских детей посещают занятия в "Кванториуме"

Почти 4 000 тюменских детей занимаются в технопарке "Кванториум" на базе ДТиС "Пионер". Для ребят действуют 12 направлений: от промышленного дизайна и робототехники до изучения виртуальной реальности и нанотехнологий. Обучение для подростков с 11 лет бесплатное, сообщает издание "Тюменская область сегодня".

С 2019 года начал работу мобильный технопарк "Кванториум". Передвижная станция с оборудованием для проведения занятий стала выезжать в сельскую местность. Вторая станция начала работу в начале 2022 года. В результате изучение высоких технологий стало доступно для детей из 12 муниципалитетов. Выезды педагогов мобильного "Кванториума" длятся по две недели.

– Мы также организуем "Кванторианские каникулы" для участников региональной базы данных талантливых детей и молодежи. Так ребята, проживающие в разных муниципалитетах, могут на несколько дней приехать в Тюмень и получить дополнительные знания у опытных наставников. Участие в "каникулах" для подростков бесплатное, – прокомментировал руководитель детского технопарка Дмитрий Тарасов.