Тюменка завоевала серебро на чемпионате мира по гиревому спорту

Преподавательница кафедры физического воспитания Тюменского индустриального университета Надежда Островская стала обладателем серебряной медали на Чемпионате мира по гиревому спорту.

Приглашение в российскую сборную Надежда Островская получила по результатам выступления на чемпионате России-2020, где она стала пятой. На соревнованиях в Санкт-Петербурге Надежда за 10 минут 186 раз подняла гирю весом 24 кг, чем установила личный рекорд и выполнила норматив мастера спорта России международного класса (МСМК). Тюменка стала второй среди женщин в категории свыше 68 кг, уступив лишь Ирине Мартыновой из Калужской области, которая зафиксировала 207 подъемов.