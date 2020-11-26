Тюменка завоевала серебро на чемпионате мира по гиревому спорту

10:22 26 ноября 2020
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Преподавательница кафедры физического воспитания Тюменского индустриального университета Надежда Островская стала обладателем серебряной медали на Чемпионате мира по гиревому спорту. 

Приглашение в российскую сборную Надежда Островская получила по результатам выступления на чемпионате России-2020, где она стала пятой. На соревнованиях в Санкт-Петербурге Надежда за 10 минут 186 раз подняла гирю весом 24 кг, чем установила личный рекорд и выполнила норматив мастера спорта России международного класса (МСМК). Тюменка стала второй среди женщин в категории свыше 68 кг, уступив лишь Ирине Мартыновой из Калужской области, которая зафиксировала 207 подъемов.

Теги: гиревой спорт , ТИУ , чемпионат мира
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