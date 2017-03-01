Тюменские болельщики остались без триллера

Матч на Кубок России между "Уралом" и "Краснодаром", который мог был быть проведен в Тюмени, превратился в настоящий голливудский триллер.

"Краснодар" забил три мяча еще в первом тайме и решил, что игра сделана. Но наши уральские соседи проявили характер и сравняли счет. На последней минуте матча форвард "Краснодара" Федор Смолов мог поставить точку, но при счете 3:3 промахнулся с 11-метровой отметки. Он же бил последним в серии послематчевых пенальти - и тоже мимо. Ирония еще и в том, что Смолов некоторое время назад успешно выступал за "Урал".

А при чем тут Тюмень? Дело в том, что изначально матч должен был пройти в Екатеринбурге, но поле оказалось не готово к матчу - самым разумным выглядел перенос игры в Тюмень, ведь именно тюменский стадион заявлен у "Урала" резервным. Однако “Краснодар” взял на себя траты за организацию переноса игры на свой стадион, оплатил "Уралу" авиабилеты и гостиницу.

Так что старт сезона на тюменском стадионе отложен. Но всего на неделю! ФК "Тюмень" 8 марта проводит первый матч этой весны - против московского "Спартака-2". Начало в 15 часов, не пропустите!