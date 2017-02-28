Тюменские биатлонисты взяли медали юношеского чемпионата мира

Фото: Союз биатлонистов России

Накануне в Осрблье (Словакия) завершился юниорский чемпионат мира по биатлону.

В эстафете на 3×7,5 км российская сборная в составе тюменцев Александра Мяконького и Ильи Новопашина и спортсмена из Сергиева Посада Карима Халили стала второй. С отрывом в 54,2 секунды на первом месте расположилась сборная Норвегии, бронзовые медали у спортсменов из Белоруссии. Таким образом, россияне повторили свой прошлогодний результат.

Женская сборная в составе Екатерины Санниковой из Тюмени, Анастасии Гореевой из Павловского Посада и Кристины Егоровой из Удмуртии одержала победу. На первом этапе выступила Санникова, затем эстафету подхватила Гореева, которая показала отличную скорость на лыжне, и с безупречной стрельбой завершила эстафету Егорова. На втором месте расположилась сборная Норвегии, на третьем сборная Италии, сообщает СБР.