Весна в Тюмени начнется с Недели здоровья

Спортивно-массовые мероприятия, соревнования и мастер-классы будут проходить на площадках по месту жительства и в фитнес-клубах с 27 февраля по 3 марта.

Кульминацией "здорового" марафона станет общегородской праздник - Зимний День здоровья, который состоится в субботу, 4 марта. В 11 часов начнут работать четыре площадки: стадион "Строймаш" (Индустриальная, 49а), площадь у центра "Тюмень-Дзюдо" (В. Гнаровской, 1), площадь "Европы" (Эрвье, 30/4), сквер "Комсомольский". На каждой из них тюменцам предложат игры, конкурсы, эстафеты, танцевальные марафоны.

В это же время еще на двух площадках по адресам: ул. Николая Федорова, 8 и ул. Станционная, 22 начнутся "Семейные старты". Сразу в двух местах - у тюменского Технопарка (ул. Республики, 142) и у отеля "Восток" (ул. Республики, 159), соберутся участники турниров по хоккею в валенках, среди которых будут представители тюменский предприятий, учреждений и организаций.

Поклонников скандинавской ходьбы ждут в 11 часов в скверах "Школьный", "Авиаторов", "Депутатов", "Мелиораторов" и в Гилевской роще. Для тех, кто хочет успеть еще раз насладиться зимними забавами организуют мастер-класс по фигурному катанию на катке СК "Строймаш", сообщили в городском департаменте по спорту и молодежной политике.