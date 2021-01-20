Депутат гордумы вручил спортивные подарки юным тюменцам

16:01 20 января 2021
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Спортивные подарки вручил оказавшимся в трудной жизненной ситуации детям депутат Тюменской городской думы. Александр Яковлев, возглавляющий спортшколу "Прибой", совместно с работниками городского департамента по спорту и молодежной политике, волонтерами и инициативными гражданами решил порадовать ребятишек.

В письмах Деду Морозу ребята рассказывали о своих желаниях, а затем с радостью принимали подарки - коньки, футбольные мячи, кроссовки и спортивные костюмы.

А  в Омутинском районе при содействии депутата прошли спортивные состязания.  В селе Большой Краснояр Омутинского района состоялись районные соревнования "Рождественская лыжная гонка". 

Народный избранник помог с организацией мероприятия, приобрел медали и грамоты, а также приготовил ребятам – участникам турнира сладкие подарки.

Так деятельность Александра Яковлева по поддержке и  популяризации физкультуры и спорта вышла за пределы Тюмени.  "Пропаганда физической культуры и здорового образа жизни – важнейшая часть моей работы и с точки зрения значимости, и с точки зрения уделяемого времени", – подчеркнул Александр Яковлев.

Теги: дети , спортивное мероприятие , Тюменская городская дума
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