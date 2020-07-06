Тюменские спорторганизаторы возобновляют занятия

В Тюмени возобновляются бесплатные занятия со спорторганизаторами. Тюменцев будут ждать на 136 площадках для утренних зарядок, общефизической подготовки, подготовки к выполнению норм ГТО, подвижных игр, скандинавской ходьбы и других занятий.

"Площадки будут дезинфицировать, а занимающимся замерять температуру бесконтактным способом и обрабатывать руки антисептиками. Занятия организованы только по записи и с учетом социальной дистанции — 1,5 метра друг от друга", — рассказала ведущий специалист отдела организации физкультурно-оздоровительной работы департамента по спорту и молодежной политике Юлия Матвийчук.

Всего на территории города в летний период планируется работа более 200 специалистов в области физической культуры и спорта, которые будут тренировать тюменцев на спортивных объектах, скверах, парках, спортивных площадках общеобразовательных учреждений. С расписанием занятий можно ознакомиться здесь.