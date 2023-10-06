Восточный округ Тюмени станет спортивнее

В Тюмени на улице Энергостроителей появилась "умная" спортплощадка, праздник по случаю ее открытия прошел в пятницу, 6 октября, участие в нем приняли т юменские спортсмены, физкультурники, любители активного и здорового образа жизни и почетные гости.

Собравшихся поприветствовали директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин, директор департамента по спорту и молодежной политике города Тюмени Сергей Борисевич, депутат Тюменской городской думы Вадим Долгих и руководитель Управы Восточного административного округа администрации Тюмени Евгений Триль.

Гости опробовали современные, инновационные возможности спортплощадки. С помощью специальных QR-кодов, расположенных рядом со спортивными снарядами, участники могли посмотреть видеоинструкции от виртуального тренера или пройти по ссылкам на видеоуроки. Площадка также оборудована для занятий баскетболом, футболом, волейболом, хоккеем и воркаутом, здесь обустроены беговые дорожки для занятий легкой атлетикой, установлены трибуны для зрителей на 100 посадочных мест.

После торжественной части для гостей провели экскурсию по спортивному объекту. Событие продолжили дружеские матчи по стритболу и показательные выступления спортсменов движения Street Workout и представителей федерации легкой атлетики.



Спортобъект создан он в рамках реализации федерального проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)", открытие приурочили к 100-летию Министерства спорта России.

"Наш город – в числе лидеров по систематически занимающимся спортом. Мы будем и дальше строить новые объекты для жителей города разных возрастов", - прокомментировал откртфие сопртплощадки глава города Руслан Кухарук в своем телеграм-канале.