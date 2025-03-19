Спрос на банковское обслуживание "на работе" вырос в 6 раз

По данным ВТБ, услугами выездных клиентских менеджеров в прошлом году воспользовались в 3 раза больше россиян, чем в 2023. Они оформили 4,8 млн банковских продуктов, это в 6 раз превышает результат аналогичного периода.

В среднем пользователи подключают сразу 2-3 финансовых продукта.

"Выездной сервис позволяет бизнесу оперативно подключить персонал к зарплатному проекту. Свои выгоды есть и у сотрудника - не нужно отпрашиваться у руководителя с работы пораньше или планировать поход в банк в выходной день, можно провести это время с семьей или друзьями. Только за прошлый год число клиентских менеджеров выездных продаж выросло в 2,5 раза до 1,8 тыс. человек, а в этом году мы рассчитываем увеличивать его до 2,9 тыс.", - комментирует Василий Палаткин, руководитель департаментов розничных продаж и развития инструментов обслуживания, старший вице-президент ВТБ.

По его словам, выездные менеджеры используют в доставке самые разные виды транспорта, включая самокаты, велосипеды, скоростные поезда, вертолеты и даже самолеты. Такая мобильность позволяет совершать доставку как на предприятия в городах, так и в отдаленные регионы на труднодоступные объекты.