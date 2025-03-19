ВТБ запустил подтверждение операций по селфи для защиты от мошенников

Банк запустил новый инструмент для защиты от мошенников: биометрическое подтверждение операций в мобильном приложении. Теперь пользователи Android могут подтверждать переводы, платежи и другие операции с помощью распознавания лица по фото. Вскоре можно будет сделать эту функцию обязательной для ряда операций, что позволит исключить несанкционированные действия в личном кабинете.

К новой функции уже получили доступ более 1,9 млн пользователей, которые сдали биометрию в Единую биометрическую систему в отделениях банков или через приложение "Госуслуги биометрия".

По биометрии можно подтверждать переводы и платежи, выпуск пластиковых карт и стикеров, изменение номера телефона и другие. Умная платформа по противодействию мошенничеству сама предлагает клиенту такой способ подтверждения конкретной операции в случае необходимости, например, если пользователь совершает крупный перевод.

Руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов:

Биометрическое подтверждение операций уже зарекомендовало себя как надежный и удобный инструмент: никакой дип-фейк или фотография клиента не позволят мошенникам обмануть систему. Сейчас биометрия работает в мобильном приложении на Android. В апреле мы планируем запустить этот функционал и в веб-версии, а также расширить его на все операции, где требуется дополнительная проверка личности клиента.

Банки наращивают число технологических инструментов, которые позволят россиянам противостоять мошенникам. Ранее появилась функция восстановление доступа в приложение по NFC, со специальной защитой от цифровых клонов банковских карт. Теперь, если клиент заблокировал личный кабинет или забыл пароль, достаточно просто приложить пластиковую карту с NFC-чипом к смартфону.