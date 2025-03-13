В Тобольском районе снимут многосерийную документалку о деревнях

Фото - https://vk.com/roo_spk_dvigenie

Общественная организация региональной общественной организации СПК "Движение" реализует второй сезон проекта "Отголоски моей земли" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В планах - снять 22 серии документального фильма снимают о деревнях и сёлах Тобольского района.

В администрации Тобольского района пояснили, что проект посвящен истории и современности, обычаям, людям и судьбам. Первой съёмочной площадкой стало Надцынское поселение. Авторы поговорили со старожилами, записали легенды и рассказы о происхождении названий деревень, об истории поселения и о том, чем славится местная природа.

Также съёмочная группа побывала в Ачирском и Дегтяревском поселениях, где познакомились с укладом жизни и традициями местных жителей.

Идеями о съемках фильмов можно поделиться с организаторами проекта РОО СПК "Движение".