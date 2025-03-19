Жительницу Тюменской области приговорили к 4 годам колонии за кровавый отказ приятелю

Сорокалетнюю жительницу Заводоуковска признали виновной в умышленном причинении вреда здоровья мужчины, на настойчивые приставания которого она ответила тремя ударами ножа.

Вечером 7 июня 2024 года она была в гостях у мужчины, когда его знакомые после застолья уехали, хозяин дома стал домогаться до нее и она ударила его ножом в грудную клетку слева, в левое бедро и в левый плечевой сустав. Эти действия причинили здоровью потерпевшего легкий вред по признаку кратковременного расстройства здоровья. В суде женщина вину свою полностью признала, подтвердила, что умышленно ранила пострадавшего, извинилась перед ним и попросила прощения. Мучина признался, что любил подсудиню, не имеет к ней претензий, зачем она нанесла ему удары ножом не знает, так как был сильно пьян.

Учитывая все обстоятельства дела, суд отправил женщину на 4 года в колонию общего режима. Приговор не вступил в законную силу.