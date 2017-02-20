Юные тюменцы завоевали награды турнира по дзюдо в Словакии

Две золотых, одну серебряную и одну бронзовую награды завоевали юные тюменские дзюдоисты на Гран-При по дзюдо среди младших юношей и девушек до 15 лет и до 18 лет. Соревнования прошли 18 и 19 февраля в городе Банска Быстрице (Словакия).

В возрастной категории среди спортсменов до 15 лет победителями стали Кирилл Носков в весе до 60 кг и Артур Хакимов в категории до 73 кг. Анастасия Третьякова завоевала "серебро" в весовой категории до 36 кг. Еще один спортсмен Максим Пить стал бронзовым призером в в/к до 60 кг среди юношей до 18 лет.

Для ребят это первый опыт участия в международных стартах, сообщили в центре "Тюмень-дзюдо".