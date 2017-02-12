В чемпионате Тюменской области по сноуборду смогут принять участие новички

В Тюмени на Воронинских горках пройдут состязания для любителей зимних видов спорта. С 16 по 19 февраля состоится ежегодный чемпионат Тюменской области по сноуборду в стиле биг-эйр, в нем смогут принять участие не только профессионалы, но и любители, а также новички – после определенной подготовки.

Инструктор по горным лыжам и сноубордингу зоны отдыха "Воронинские горки" Анна Напольских отмечает, что достаточно одного занятия, чтобы научиться скольжению на лыжах по склонам гор. А вот для уверенного катания на сноуборде понадобиться три или даже пять уроков. "Лыжник совершает привычное для человека движение по прямой, а вот на сноуборде оно меняется на боковое. К этому нужно приучить мозг", - комментирует специалист.

По ее словам, основная задача – научиться тормозить перед препятствием и контролировать свое движение. Это актуально и для лыжников. Зачастую именно начинающие райдеры сбивают других спортсменов на трассе.

Анна Напольских также советует тюменцам в качестве первой трассы для обучения выбрать Воронинские горки, а уже потом отправляться на популярные горнолыжные курорты – Шерегеш в Кемеровской области или Красную поляну в Сочи, пишет ИА "Тюменская линия".

Отметим, также в Тюмени на Воронинских горках 24-25 февраля пройдут соревнования по горным лыжам в параллельном слаломе.