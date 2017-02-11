Тюменский губернатор: скандалы не красят ни спорт, ни биатлонистов

Первый день Чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене запомнятся многим болельщикам не спортивным шоу, а скандалом между французским и российскими биатлонистами. Сначала Фуркад на трассе повел себя неоднозначно по отношению к россиянам, а затем на цветочной церемонии отличились тюменцы Логинов и Шипулин.

С одной стороны, конфликт многих огорчил, с другой - вызвало еще больший интерес к соревнованиям: все с нетерпением наблюдают за развитием событий. Ранее ожидалось, что Шипулин и Фуркад в знак примирения пожмут друг другу руки на следующий день, и инцидент будет исчерпан. Однако этого не случилось.

Сегодня, 11 февраля, третий день турнира. Соперники участвуют в спринте на 10 км. Как она пройдет, удастся ли сегодня дружеским рукопожатием поставить точку в споре или борьба взглядов и мнений продолжится? Думается, за соревнованиями сегодня будут следить даже те, кто раньше не испытывал к этому спорту никакого интереса.

Сторонам конфликта нужно срочно помириться и национальные федерации биатлона, IBU должны им в этом помочь, считает губернатор Тюменской области Владимир Якушев:

"Считаю, что не надо доходить до разборок на лыжне. Показывай лучшее время, хорошо стреляй, показывай результат – это главное, чем должен заниматься спортсмен. А там кто кого толкнул, кто кому руку не подал – не надо до этого опускаться. Моя позиция такая: в максимально короткий срок нужно провести все примирительные процедуры и просто все это закончить. Это не красит ни спорт, ни отдельных бматлонистов. Здесь должны свою роль сыграть и национальные федерации, и, естественно, IBU. Эти все вещи должны быть прекращены. На лыжне должны быть только спортивные состязания".

Любой вид спорта делается для зрителей, и когда возникают подобные вещи, согласитесь, ощущения от этого турнира не очень хорошие остаются. Зритель должен эмоционально получать только положительные эмоции от того, что он видит и на стадионе, на экране телевизоров, уверен Якушев.

Помимо Антона Шипулина, от российской сборной в гонке участвуют Максим Цветков, Антон Бабиков и Евгений Гараничев. Начало стартов - в 16:45 по московскому времени.

Татьяна Тихонова