Тюменцам не хватило духу последовать примеру Зидана

Два тюменских биатлониста, Александр Логинов и Антон Шипулин, обиделись на неспортивное поведение Мартена Фуркада. Как сообщает Sports.ru, именитый француз сначала третировал Логинова в Твиттере за факт дисквалификации по причине допинга. А во время вчерашней смешанной эстафеты на чемпионате мира в Австрии толкнул Логинова и перекрыл коридор Шипулину.

Разозленные поведением Фуркада, тюменцы во время награждения демонстративно проигнорировали француза. В ответ Мартен ушел с пьедестала. Выяснение отношений продолжилось в медиасфере, где Фуркад не преминул вновь уязвить Логинова:

Что касается твита, то я лишь написал, что он был дисквалифицирован на два года и что мы этого не забудем. Согласно правилам, он может соревноваться, и я уважаю это, но я никогда не забуду то, что случилось. Позволить кому-то вернуться не означает, что мы забудем, что он сделал.

Сейчас бурно обсуждается вопрос о том, правильно или неправильно француз вел себя во время гонки, а также о том, правильно ли отреагировали россияне. Скорее всего, виноватыми окажутся именно тюменцы. Потому что полуспортивное поведение давно не является новостью в спорте. А вот в реакции на него необходимо брать пример с великих. Те же самые французы подают множество достойных подражания образцов.

Так, великий Зинеддин Зидан закончил свою карьеру в 2006 году бодком головой в грудь итальянца Марко Матерацци в финальном мачте чемпионата мира по футболу. В 1995 году Эрик Кантона ударил фаната клуба "Кристал Пэлэс" ногой в стиле кунг-фу, а потом начал бить его руками. Нефранцуз, но одноклубник Кантоны Рой Кин в 1997 году намеренно сломал ногу игроку "Лидса" Альфу Инге Холланду. Тот так и не восстановился от повреждения и был вынужден завершить карьеру.