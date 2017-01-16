Чемпионка Сочи-2014 раздосадована отменой этапа Кубка мира в Тюмени

Экс-тюменка Анастасия Кузьмина, сестра Антона Шипулина, ныне выступающая за сборную Словакии по биатлону, негативно отозвалась об отмене проведения в Тюмени этапа Кубка мира в этом году.

"Хотя я живу и являюсь гражданкой Словакии, корни есть корни, и Тюмень - далеко не чужое для меня место. Мне было досадно и обидно, когда узнала, что такой долгожданный и желанный для России этап не состоится. Надеюсь, люди все-таки одумаются и не будут отыгрываться на стране за ошибки, которые еще не доказаны", - заявила биатлонистка в интервью изданию "Спорт-Экспресс".

Напомним, Союз биатлонистов России отказался от проведения этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени 2017 года в конце декабря после того, как был озвучен доклад комиссии Ричарда Макларена об употреблении допинга некоторыми российскими спортсменами.

Поясняя причины отказа, в своем открытом заявлении СБР отметил: "Соревнования должны проходить в атмосфере праздника, а не среди подозрений и кривотолков".

Справка Wikipedia.org:

Анастаси́я Влади́мировна Кузьмина́ (Шипу́лина) (словацк. Anastasia Kuzminová; 28 августа 1984 года, Тюмень) — российская и словацкая биатлонистка, двукратная Олимпийская чемпионка в спринте (2010 и 2014), неоднократная победительница континентальных первенств и Чемпионатов мира среди юниоров, мастер спорта международного класса. Серебряный призёр чемпионата мира 2009 года в масс-старте, двукратная чемпионка Европы того же года. Завоевала для Словакии первую золотую медаль зимних Олимпийских игр в 2010 году. На церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Сочи была знаменосцем сборной Словакии[1].

Имеет высшее образование (Тюменский юридический институт). Анастасия начала заниматься лыжными гонками у Надежды Дмитриевны Коврижных (мастер спорта СССР, заслуженный тренер России) в Тюменской спортивной школе олимпийского резерва.