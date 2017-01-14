Участников тюменского проекта "Я решаю!" учат кататься на лыжах

Открытый урок катания на лыжах для тюменцев, принимающих активное участие в проекте "Я решаю!", проходит сегодня, 14 января, в Гилевской роще. Организатором выступает спортивный клуб GEOsport, пишет "Тюмeнская линия".

В лесопарке "Гилевская роща" находится лыжная база спортшколы № 2 с прекрасной инфраструктурой, можно отлично провести несколько часов на свежем воздухе вместе с семьей, получить заряд энергии на всю рабочую неделю. В выходные дни лыжную базу, расположенную в Гилёвской роще, посещает не менее 200 человек.

Новичкам помогает тренер спортивного клуба GEOsport, кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам, неоднократный призер и победитель УФО и Тюменской области по лыжным гонкам Полина Нечаева. Уроки бесплатные и будут проходить всю зиму по выходным дням.

"Посещать уроки могут как новички, так и любители, – говорит Полина Нечаева. – У нас все просто: стандартная разминка, далее мы изучаем основы катания на лыжах, будем обучать классическому и коньковому ходу, и заключительная часть – само катание".