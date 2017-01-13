Тюменcкие спортсмены завоевали награды чемпионата мира по ледолазанию

Воспитанник тюменского дворца творчества и спорта "Пионер" Николай Кузовлев завоевал первое место в дисциплине "Трудность" на этапе кубка мира по ледолазанию, который завершился на днях в Китае.

Как рассказали в пресс-службе дворца "Пионер", тюменец во всех раундах дисциплины продемонстрировал отличную технику. "Прежде в этой дисциплине побеждал в 2014 году на этапе кубка мира во Франции и тут вновь повторил успех. "Трудность" для меня − особый вид, на подготовку к нему я трачу практически все своё тренировочное время. Могу смело сказать, что это личная победа и главная награда - результат", − поделился впечатлениями Николай Кузовлев.

В дисциплине "Скорость" старты проходили в формате парных гонок: спортсмены преодолевали поочередно две трассы высотой 17 метров. Николай Кузовлев стал четвертым, еще один представитель Тюменской области Родомир Прощенко одержал победу.