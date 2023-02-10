Тюмень примет международные соревнования по альпинизму

Международные соревнования по альпинизму с участием 40 спортсменов из России, Казахстана, Китая, Армении, Грузии, Азербайджана, Кыргызстана, Южной Кореи, Ганы и Кот-д'Ивуара пройдут 14-16 февраля в Центре туризма и краеведения "Пионера" (Перекопская, 34).

Самая многочисленная делегация из России - 9 мужчин и 9 женщин. В состав сборной вошли самые титулованные спортсмены, среди которых представитель Тюменской области Николай Кузовлев – заслуженный мастер спорта, призер чемпионата России 2022 г. по ледолазанию в дисциплине "комбинация". Осуществлять судейство будут лучшие судьи со всей России, которые имеют международную категорию, также к ним присоединится представитель Южной Кореи.

Старты будут проходить в двух дисциплинах – "трудность" в формате "боулдеринга" (преодоление нескольких сложных трасс на время) и "скорость" (лазание по отвесной 17-тиметровой ледяной стене).

Соревнования пройдут по следующему регламенту:

14 февраля в 10:00 начнутся квалификационные лазания на "трудность".

15 февраля в 10:00 – финальные старты на "трудность".

16 февраля в 10:00 – торжественная церемония открытия. В 10:30 – начало соревнований на "скорость". В 13:00 состоится награждение победителей и церемония закрытия соревнований.

Президент Тюменской региональной федерации альпинизма Тимур Гайнуллин:

Один из мировых трендов – развитие новых спортивных направлений. Наши иностранные гости – это люди, которые начинают свой путь в ледолазании. У себя на родине они только начинают развивать этот вид спорта, строят ледодромы. Для них участие в соревнованиях – возможность получить богатый опыт.

На проведение соревнований также претендовали Киров и Томск, где высоко развито ледолазание. Однако Тюмень уже имеет опыт проведения международных соревнований. В 2021 году здесь состоялось первенство мира по ледолазанию, но для взрослых спортсменов на тюменской земле такие состязания пройдут впервые. За 2 года организаторы усовершенствовали ледовую конструкцию и готовы принять ведущих мировых ледолазов.

Участники соревнований практически в полном составе уже прибыли в Тюмень и приступили к тренировкам на трассах Центра туризма и краеведения.