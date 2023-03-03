Ледолазы Тюмени завершают сезон соревнований

Чемпионат и первенство Тюменской области по ледолазанию в дисциплинах "трудность" и "скорость" пройдут 5 марта в Центре туризма и краеведения Дворца творчества и спорта "Пионер", они станут финальными соревнованиями по ледолазанию в этом сезоне.

На региональных стартах выступят 50 ледолазов в возрасте от 10 лет и старше. Состязания по дисциплинам пройдут одновременно. По результатам соревнований будет сформирована региональная сборная команда, которой предстоит отстаивать честь Тюменской области на всероссийских стартах следующего сезона.

Наблюдать за состязаниями ледолазов может любой желающий из-за специального ограждения, установленного на площадке. Вход свободный. Начало в 9:00.