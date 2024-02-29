В Тюмени проходят крупнейшие международные соревнования по альпинизму

С 28 февраля по 4 марта на базе Центра туризма и краеведения (ул. Перекопская, 34) проходят международные соревнования по альпинизму, в них участвуют 50 сильнейших альпинистов России, Казахстана, Азербайджана, Армении, Кореи, Белорусси, Молдавии и других стран.

Спортсмены соревновнуются на специально подготовленной ледовой трассе в двух дисциплинах: "Ледолазание-скорость", "Ледолазание-трудность". На первом этапе состязаний ледолазам нужно преодолеть серию коротких, но предельно сложных трасс за ограниченный промежуток времени. На втором этапе спортсмены на скорость покорят 17-тиметровую ледяную стену.

Открытие соревнований состоится 2 марта (суббота) в 10:00, далее пройдут первые старты на трудность и на скорость.

Организаторы соревнований: Федерация Альпинизма России, Тюменская региональная федерация альпинизма - ТРФА, Дворец творчества и спорта "Пионер".

Вход свободный. Зрители смогут понаблюдать за ходом соревнований и поболеть за наших спортсменов из-за специального ограждения.