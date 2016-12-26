Евгений Гараничев включен в состав сборной России для участия в Кубке мира

Определен состав мужской сборной России по биатлону на этапах Кубка мира и Кубка IBU в январе 2017 года. В состав включены тринадцать спортсменов.

В состав сборной включены Антон Шипулин, Антон Бабиков, Максим Цветков, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Алексей Волков, Юрий Шопин, Александр Логинов, Алексей Слепов, Дмитрий Малышко, Тимур Махамбетов, Александр Поварницын, Петр Пащенко.

Итоговый состав на этап Кубка мира в Оберхофе будет назван по итогам тренировочного сбора в австрийском Хохфильцене, сообщает Спорт-Экспресс.