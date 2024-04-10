Суббота без забот": KIDODO поможет родителям успеть все

Фото: KIDODO

Дом, работа, семья – современный ритм жизни предполагает многозадачность. Хочется уделить больше времени близким и детям, но не всегда удается успеть все.

Специально, чтобы мамы и папы могли выполнить все намеченные планы, в сети KIDODO действует программа "Суббота без забот".

"Суббота без забот" – это группа кратковременного пребывания для детей в возрасте от двух до шести лет. Три часа в выходной в KIDODO позволят малышу увлекательно и с пользой провести время, а родителям реализовать свои планы.

В программе – веселая разминка, создание творческой поделки, игрушки и настольные игры, опыты и эксперименты, дискотека с мыльными пузырями, новые друзья и впечатления.

Программа действует в детском развивающем центре KIDODO по адресу ул. Богдановича, 16 с 10.00 до 13.00. Узнать подробности и записать ребенка можно по телефону 500-908, либо на сайте.