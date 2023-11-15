Сотрудники ТДСК приняли участие в проекте "Физкультура на производстве"

Фото: Департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

В Тюмени продолжается реализация межведомственного проекта "Физкультура на производстве", в ходе которого волонтеры проводят спортивные разминки для сотрудников предприятий. 10 ноября к проекту присоединилась Тюменская домостроительная компания.

Зарядка проходила в спортивном зале физкультурно-оздоровительного комплекса "Домостроитель" на территории Тюменской домостроительной компании (ул. Республики №253/4). Под руководством волонтера детско-юношеского центра "Вероника" Аллы Седых специалисты в перерыве от рабочего процесса выполнили комплекс физических упражнений для всего тела.

"Наши работники заботятся о своем здоровье и самочувствии, а производственная гимнастика помогает сохранить высокую работоспособность и хорошее настроение", - считают в ТДСК.

Кроме того, работникам предприятия передали видеозаписи с физкультурными комплексами для дальнейшего самостоятельного использования. Специально для проекта подготовлены и записаны 30 видеороликов с физкультурно-оздоровительными упражнениями с учетом специфики профессиональной деятельности работников: сидячая работа, работа на ногах, физический или умственный труд.

Проект разработан в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни". Отметим, что в 2023 году, участие в проекте "Физкультура на производстве" пожелали принять 24 организации города Тюмени.