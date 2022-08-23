Семейные выходные с "Русским Радио" отгремели в Тюмени

Фотографии предоставлены организаторами фестиваля

Самый душевный фестиваль этого лета - "Семейный фестиваль" с "Русским Радио" отгремел в тюменском "Кулига–Парке" в минувшую субботу, 20 августа.

Семейный фестиваль под открытым небом – настоящий праздник, который посетило более 2000 человек. Было всё: и локации по интересам (для пап, мам, детей), и вкусная еда, и программа от "Русского Радио".

Все 98 гектар заповедного соснового леса "Кулига-Парк" оказались заполнены разнообразными тематическими площадками по интересам для каждого. Папы с сыновьями знакомились с модельным рядом бренда Chery от официального дилера в Тюмени компании Альянс-Моторс и проводили тест-драйв, играли в компьютерные игры, соревновались на гоночных машинках, стреляли по мишеням из арбалета и лука, метали ножи.

Мамы посетили порядка 10 разнообразных тренингов по психологии, нумерологии и нутрициологии. Йога и фитнес среди хвойного леса никого не оставила равнодушным. А на ярмарке "Иголка маркет" покупательницы смогли приобрести классные и самобытные товары от местных производителей.

Но, пожалуй, самой яркой и активной оказалась программа для маленьких гостей фестиваля. Улётные интерактивы от Елены Тютьевой, шоу мыльных пузырей и красок холи, пенная дискотека, лазертаг, шоу "Открывашкина", традиционный квест "Золото Кулиги" и сладкие лакомства.

Вечером приятно уставших гостей фестиваля ждал огромный торт, кавер-группа из Екатеринбурга "Давай танцуй" и огненное шоу.

""Русское Радио" и "Кулига-Парк" благодарят всех зрителей, гостей и партнеров фестиваля под открытым небом и ждут вас в следующем году на том же месте! Русское Радио – всё будет хорошо!" - поделились впечатлениями от праздника организаторы.

Генеральный партнер - "Альянс-Моторс", официальный дилер Chery, УАЗ и GAC-motor в Тюмени. Партнеры: ГК ЭНКО, дизайн-маркет IGOLKA market.