Фестиваль плова решили провести в Тобольске в Первомай

PlovFest в Тобольске организуют впервые, глава города Петр Вагин заявил, что фестиваль будет грандиозными по-настоящему праздничным.
"Первомай встретим вместе на Базарной площади! В этот день весны и труда мы приготовили для вас нечто особенное. Впервые в Тобольске пройдет грандиозный PlovFest. “Встречай весну вкусно” - этот гастрофестиваль соберет сочные, ароматные пловы от лучших поваров города, приготовленные по традиционным и авторским рецептам", - сообщил Вагин.
Помимо еды, организаторы готовят для детей и взрослых игры, конкурсы, мастер-классы. Развлекать участников и гостей фестиваля будут аниматоры.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru