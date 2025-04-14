Фестиваль плова решили провести в Тобольске в Первомай

10:40 14 апреля 2025
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PlovFest в Тобольске организуют впервые, глава города Петр Вагин заявил, что фестиваль будет грандиозными по-настоящему праздничным.

"Первомай встретим вместе на Базарной площади! В этот день весны и труда мы приготовили для вас нечто особенное. Впервые в Тобольске пройдет грандиозный PlovFest. “Встречай весну вкусно” - этот гастрофестиваль соберет сочные, ароматные пловы от лучших поваров города, приготовленные по традиционным и авторским рецептам", - сообщил Вагин.

Помимо еды, организаторы готовят для детей и взрослых игры, конкурсы, мастер-классы. Развлекать участников и гостей фестиваля будут аниматоры.

Теги: гастрономический фестиваль , Петр Вагин , Тобольск , фестивали
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