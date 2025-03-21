Тюменские производители станут участниками ярмарки на "Дне оленевода" в Салехарде

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Масштабный "День оленевода" пройдет 22 и 23 марта на берегу реки Полябта в Салехарде. Одним из событий праздника станет межрегиональная продовольственная ярмарка, где свои товары и услуги представят 114 предприятий из более чем 20 городов России.

В ярмарке примут участие 10 ведущих агропромышленных предприятий юга региона. Они предложат ямальцам и гостям праздника рыбу, колбасы, сыры, свежие овощи и чай. Кроме того, впервые будут представлены сервисные услуги. Прямо на празднике можно будет приобрести или забронировать путёвки в здравницы Тюменской области.

Среди постоянных участников – компания "Золотые луга", которая уже четвертый год подряд привозит свою молочную продукцию на один из главных северных праздников. Ямальские потребители ценят "молочку" тюменского производителя за натуральный состав и качество, она пользовалась высоким спросом на ярмарках в 2022 – 2024 годах. В этом году компания везет 400 кг товаров торговых марок "Золотые луга" и "Живи здорОво": это сыры, масло, молоко, кефир, творог, наринэ, ацидофилин, йогурты, а также популярную ряженку с гранолой – фаворит всех ярмарок и дегустаций.

"Северяне предпочитают традиционные молочные продукты высокой жирности, но также с удовольствием пробуют необычные вкусы, в том числе полезные кисломолочные напитки, любят сыры и сливочное масло. При этом при подготовке к ярмарке мы учитываем не только спрос, сформировавшийся в последние годы, но и свежие тенденции среди потребителей. Жители ЯНАО знают и доверяют нам как молочному производителю, уверены в безопасности и свежести продукции. Ожидаем, что в этом году к нам придут и постоянные покупатели, и новые", - отмечает директор по продажам АО "Золотые луга" Елена Девяткина.

Кроме того, на ярмарке можно будет увидеть и приобрести уникальную сувенирную продукцию народов Севера.

Помимо ярмарки, гостей праздника ждут концерты, мастер-классы, соревнования по национальным видам спорта. В программе запланированы конкурсы национальной одежды и вокального мастерства, фестиваль ухи, катания на собачьих упряжках. На праздновании Дня оленевода также откроется "Космочум", где гости смогут сыграть в компьютерные игры и попробовать еду в тюбиках, в том числе из реального меню космонавтов. В чумах-ресторанах предложат продегустировать основные национальные блюда, а в МедЧуме – проверить свое здоровье. Новшество этого года – большой бесплатный каток.

Участником гастрофестиваля станет телеведущий, ресторатор, блогер Александр Белькович. Он прокомментирует традиционный конкурс строганины и даст мастер-класс по приготовлению тартара из оленины.

Культурная программа праздника будет представлена выставками, спектаклями и концертами. На сцене выступят приглашенные музыканты: исполнительница BearWolf, фолк-хаус дуэт "Белолуна", Игорь Корнилов и якутский диджей Айтап Uraan.

Кульминацией праздника станут гонки на оленьих упряжках, которые прокомментирует Дмитрий Губерниев.