Тюменцам расскажут о подготовке многоквартирных домов к отопительному сезону

11:11 17 августа 2022
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Семинар для горожан о подготовке многоквартирников к отопительному сезону проведет в Тюмени организаторы проекта "Школа грамотного потребителя".

Встреча состоится 17 августа в 19:00  в доме №8 по улице Щорса, желающие участвовать онлайн смогут смотреть семинар и задавать вопросы в группе  "Школа Грамотного потребителя ТО" в Vk. 

На семинаре замдиректора департамента городского хозяйства Светлана Бондарук обсудит с горожанами шум в батареях, холодные радиаторы, промерзание стен, теплопотери и д.р. Также все желающие смогут задать свои вопросы спикеру и получить на них развёрнутый ответ.

Координатор проекта "Школа Грамотного потребителя" по Тюменской области Юрий Баранчук: 

Это уже второй семинар, который проводит наша команда. Теперь они будут проходить на регулярной основе два раза в месяц. Задача данных семинаров заключается в том, чтобы донести до жителей города актуальную информацию сферы ЖКХ и наладить конструктивный диалог с управляющими организациями.

Теги: ЖКХ , отопительный сезон , семинары
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