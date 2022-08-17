Тюменцам расскажут о подготовке многоквартирных домов к отопительному сезону

Семинар для горожан о подготовке многоквартирников к отопительному сезону проведет в Тюмени организаторы проекта "Школа грамотного потребителя".
Встреча состоится 17 августа в 19:00 в доме №8 по улице Щорса, желающие участвовать онлайн смогут смотреть семинар и задавать вопросы в группе "Школа Грамотного потребителя ТО" в Vk.
На семинаре замдиректора департамента городского хозяйства Светлана Бондарук обсудит с горожанами шум в батареях, холодные радиаторы, промерзание стен, теплопотери и д.р. Также все желающие смогут задать свои вопросы спикеру и получить на них развёрнутый ответ.
Координатор проекта "Школа Грамотного потребителя" по Тюменской области Юрий Баранчук:
Это уже второй семинар, который проводит наша команда. Теперь они будут проходить на регулярной основе два раза в месяц. Задача данных семинаров заключается в том, чтобы донести до жителей города актуальную информацию сферы ЖКХ и наладить конструктивный диалог с управляющими организациями.
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