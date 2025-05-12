В Тюмени завершился отопительный сезон

12 мая согласно постановлению администрации города, в Тюмени заканчивается отопительный период 2024-2025 года, с 20 мая в городе начнутся гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность, сообщили в УСТЭК.

С этой даты специалисты АО "УСТЭК" переведут на межотопительный (летний) режим работы оборудование теплоисточников и теплосетей. Прекращение подачи теплоносителя в системы отопления пройдет поэтапно во всех районах города в течение дня.

Завершение отопительного периода происходит, когда среднесуточная температура наружного воздуха становится выше 8° С и наблюдается в течение 5 и более дней подряд. Сразу после завершения отопительного сезона начинается подготовка к следующему отопительному сезону 2025-2026 гг.

С 20 мая АО "УСТЭК" приступит к проведению гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность. Они проводятся ежегодно в соответствии с требованием законодательства РФ. График отключений размещен на сайте АО "УСТЭК" ao-ustek.ru, возможны изменения по срокам отключений.

Единая теплоснабжающая организация Тюмени АО "УСТЭК" рекомендует жителям перекрыть отсекающие краны на стояках горячего водоснабжения в квартире на время проведения гидравлических испытаний. Это позволит избежать увеличения показаний прибора учета во время периода ограничения горячего водоснабжения.