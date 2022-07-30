Съезд на ул. 50 лет ВЛКСМ на развязке по ул. Монтажников закрыт из-за провала грунта

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Территория в районе развязки по ул. Монтажников (съезд с ул. 50 лет ВЛКСМ ) в Тюмени объявлена зоной вероятной ЧС из-за проседания грунта, сообщил накануне вечером глава города Руслан Кухарук.

В целях обеспечения безопасности данная территория огорожена, проезд по дороге и доступ в подземные пешеходные переходы закрыты на время проведения земляных работ. ООО "ПАРАМЕТР" ведет круглосуточное дежурство дежурной бригады. Проводится теледиагностика участка ливневого коллектора диаметром 1900 мм в районе образовавшегося провала. Выясняются причины.

На опасном участке ведутся работы по устранению рисков, связанных с разрушением дорожного покрытия. "Вопрос поставлен на контроль руководителю Управе Ленинского административного округа А.Д. Ильину, который в кратчайшие сроки со специалистами подрядных организаций подготовят исчерпывающую информацию о результатах выполнения первого этапа работ, с указанием причины возникновения данной ситуации, - отметил Кухарук.