Две ночи подряд в Тюмени будут перекрывать съезды на развязке Обход Тюмени - Червишевский тракт

Движение на трёх съездах транспортной развязки "Обход г. Тюмени - Червишевский тракт" перекроют с 14 на 15 мая с 22:00 до 6:00 и с 15 на 16 мая с 22:00 до 6:00. Ограничение дорожного движения вводится для ремонта дорожного покрытия. Его проведут в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".
Рабочим предстоит заменить на съездах около 15 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Автолюбителей просят выбирать пути объезда заблаговременно и соблюдать правила дорожного движения.
Схемы съездов, где будет произведено перекрытие - в иллюстрации:
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