Пять километров дороги по улице Федюнинского ремонтируют в Тюмени

На улице Федюнинского в строну поселка Боровский отремонтируют в Тюмени, минувшей ночью дорожная служба приступила к фрезеровке участка от улицы Теплотехников в сторону транспортной развязки с автомобильной дорогой "Обход г. Тюмени", сообщили в ГУС ТО.

Уже срезано порядка шести тысяч квадратных метров старого асфальта. Всего будет отремонтировано 108 000 м2. Кроме укладки нового покрытия, подрядчик произведёт и нанесение разметки.

Ремонт объездной в этом году выполняется в рамках исполнения национального проекта "Инфраструктура для жизни".