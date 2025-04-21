Пять километров дороги по улице Федюнинского ремонтируют в Тюмени

14:32 21 апреля 2025
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На улице Федюнинского в строну поселка Боровский отремонтируют в Тюмени, минувшей ночью дорожная служба приступила к фрезеровке участка от улицы Теплотехников в сторону транспортной развязки с автомобильной дорогой "Обход г. Тюмени", сообщили в ГУС ТО.

Уже срезано порядка шести тысяч квадратных метров старого асфальта. Всего будет отремонтировано 108 000 м2. Кроме укладки нового покрытия, подрядчик произведёт и нанесение разметки.

Ремонт объездной в этом году выполняется в рамках исполнения национального проекта "Инфраструктура для жизни".

 

Теги: нацпроекты , ремонт дороги
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