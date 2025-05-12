Тюменские дорожники за праздники обновили асфальт на развязке Обход Тюмени - ул. Ямская

13:15 12 мая 2025
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Около  пяти тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия в праздничные дни заменили дорожные рабочие на транспортной  развязке Обход города Тюмени - улица Ямская, сообщили в Главном управлении строительства ТО.

Работы были специально запланированы на праздничные дни, чтобы максимально снизить неудобства для жителей и гостей города. Закончить работы на путепроводе и двух съездах подрядчик планирует к концу мая, тогда же появится и дорожная разметка.  

По данным ГУС ТР, на данный момент на объездной города Тюмени отремонтировано более шестидесяти пяти тысяч квадратных метров покрытия. Сорок тысяч "квадратов" приведено в нормативное состояние на дороге Тюмень-Боровский-Богандинский. 

Все ремонтные работы проходят в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". 

В этом году на региональных дорогах отремонтируют порядка 290 км дорог. Помимо работ в Тюмени, они пройдут в каждом районе юга области.

Теги: #ТО , нацпроекты , ремонт дороги
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