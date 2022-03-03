Радио ENERGY ждет всех любителей зимнего экстрима в Тюмени

Фотография предоставлена организаторами мероприятия

Радио ENERGY научит тюменцев любить зиму. В субботу, 12 марта, в центре спорта и отдыха "Воронинские горки" в 13:00 стартует зимняя каталка "Energy in the mountain".

Гостей встречи ждут нежные склоны, музыка радио ENERGY, супер-атмосфера и, конечно же, бесплатные скипассы. Чтобы получить свой бесплатный прокат на подъемниках, нужно слушать радио ENERGY и в прямом эфире выполнять задания ведущих. Розыгрыш продлится до 11 марта и проходит каждый будний день с 7:00 до 9:00.

Генеральный спонсор проекта - ЗАО "Автомакс - 2000", официальный дилер Mitsubishi Тюмень. Специальный партнер – ОК Salut. Партнер проекта складской комплекс "Сибирский на Барабинской".