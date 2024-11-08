Тюменец стал чемпионом России по силовому экстриму

При поддержке Минспорта РФ и участии 110 спортсменов из 36 регионов в Сочи прошел первый официальный чемпионат России по силовому экстриму, атлету Федерации силового экстрима Тюменской области Эдуарду Балабанову он запомнится золотой медалью.

Спортсмены состязались в четырех дисциплинах силового экстрима. Для мужчин это перенос коромысла от 225 кг на 20 метров, поднятие снаряда "бревно" над собой на максимум, перенос "чемоданов фермера" весом от 80 кг на дальность, становая тяга на максимальное количество повторений весом от 180 кг. Эдуард Балабанов занял первое место в весовой категории до 90 кг, пронеся два снаряда общим весом 180 кг на самое большое расстояние – 90 метров.

"Эдуард часто выступает на наших турнирах: на дне города, на фестивалях в Ялуторовске и в Новом Уренгое. Он зарекомендовал себя как человек, который ставит перед собой цель и всегда ее добивается, что и подтвердилось результатами в турнире по силовому экстриму", - поделился президент Федерации силового экстрима региона Александр Калинин.

Эдуард Балабанов: