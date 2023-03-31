Силовой экстрим в Тюменской области набирает вес

В Тюменской области с каждым годом набирает популярность силовой экстрим. И это неудивительно, ведь атлеты соревнуются в силовых упражнениях с нестандартными снарядами, как правило, очень большого веса: огромными покрышками, бетонными шарами и даже автомобилями.

В прошлом году в регионе впервые прошло несколько крупных мероприятий с акцентом на этот вид спорта. Например, фестиваль "Тюмень сильная", который собрал более 700 спортсменов и более 5000 зрителей. Или турнир "Самый сильный на селе" в с. Богандинском, объединивший более 1000 спортсменов и болельщиков. А завершили год состязания "Сила дворов". По словам организаторов, цель проекта – показать, что спорт совсем рядом. Во дворе твоего или соседнего дома.

Недавно была официально аккредитована Федерация силового экстрима Тюменской области. А это открывает новые возможности для спортсменов. Мероприятий будет проводиться еще больше. Спортсмены смогут получать разряды и представлять регион на различных турнирах.

Президент федерации силового экстрима Тюменской области Александр Калинин:

Мы хотим привлечь к занятиям силовым экстримом как можно больше людей со всего региона, в том числе из Ишима, Тобольска, Ялуторовска, других городов и поселков. В планах – открытие филиалов, увеличение количества турниров, проведение мастер-классов. Думаю, недостатка в желающих попробовать себя в этом спорте не будет.

Сейчас активно идет подготовка к очередному фестивалю "Тюмень сильная", который состоится уже в мае.