Как действовать в экстремальных ситуациях, напомнили тюменцам

Ко дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября), на остановках и в общественном транспорте города появились социальные плакаты с единым номером экстренных служб.

Команда онлайн-проекта "Кибепатруль" подготовила плакаты, на которых разместила QR-код. Он приведет тюменцев на заранее подготовленный пост в группев соцсетях Киберпатруль Тюменской области с короткими памятками о том, как действовать в экстремальных ситуациях.

Плакаты будут находиться на подголовниках автобусных маршрутов № 71 и № 73 до 30 сентября, на 13 электронных билбордах города: в том числе у ТЦ "Галерея Вояж", возле Цветного бульвара, у ТРЦ "Премьер", ТЦ "Калинка", ТЦ "Москва" — до 7 сентября, сообщает АиФ-Тюмень.

— 3 сентября — символ солидарности общества в борьбе с терроризмом. Размещая плакаты на улицах города, перед годовщиной самого масштабного в России теракта в Беслане, мы хотим напомнить тюменцам о том, как важно быть бдительными — помнить, что никто не застрахован от экстремальных ситуаций. Стоит знать о том, как действовать заранее, чтобы в чрезвычайной ситуации быть готовым ко всему — рассказала Валерия Иванова, руководитель Медиацентра молодежной политики Тюменской области.